На стадионе «Крестовский» провели проверку службы безопасности

22 февраля по приглашению правоохранительных органов специалисты охранных структур города дали оценку организованной системы мер безопасности стадиона «Крестовского».
«Мы высоко оценили слаженную работу силовиков, МЧС, медиков и городского комитет по безопасности. Не буду выдавать все секреты, но мы увидели совершенно уникальную систему безопасности, которая только «разогревается». Уже заработал Единый центр управления стадионом, куда стекается вся информация», — цитирует руководителя движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова «Оперативное прикрытие».
Специально для проверки уровня безопасности арены оперативник ФСБ попытался тайно проникнуть в закрытую зону, но был немедленно задержан сотрудниками создаваемой службы безопасности стадиона. Операция проходила под грифом «совершенно секретно», поэтому оперативнику ФСБ пришлось посидеть некоторое время в местном «обезьяннике», пока его не вызволило руководство.