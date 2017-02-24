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На стадионе «Крестовский» провели проверку службы безопасности

24 февраля 2017, пятница. 10:09. Футбол
22 февраля по приглашению правоохранительных органов специалисты охранных структур города дали оценку организованной системы мер безопасности стадиона «Крестовского».

«Мы высоко оценили слаженную работу силовиков, МЧС, медиков и городского комитет по безопасности. Не буду выдавать все секреты, но мы увидели совершенно уникальную систему безопасности, которая только «разогревается». Уже заработал Единый центр управления стадионом, куда стекается вся информация», — цитирует руководителя движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова «Оперативное прикрытие».

Специально для проверки уровня безопасности арены оперативник ФСБ попытался тайно проникнуть в закрытую зону, но был немедленно задержан сотрудниками создаваемой службы безопасности стадиона. Операция проходила под грифом «совершенно секретно», поэтому оперативнику ФСБ пришлось посидеть некоторое время в местном «обезьяннике», пока его не вызволило руководство.
Источник: Оперативное прикрытие Сообщить об ошибке
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Стадион «Крестовский»
Новости. Футбол
24 февраля 2017, пятница
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