Почеттино: разочарован результатом в матче с «Гентом», но горжусь «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал ничейный результат в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Гентом» (2:2). По итогам двух противостояний в следующую стадию турнира прошли бельгийцы.
«Я разочарован результатом. Нам было приятно играть перед нашими болельщиками. Команда хорошо начала встречу, забила быстрый гол, но затем пропустила одну атаку соперника, которая стала голевой. Потом мы остались вдесятером, и после этого было сложно.
Но я горжусь командой. Мы были храбры, шли вперёд, создавали моменты и забили второй гол, но нам немного не хватило, чтобы забить ещё раз. После перерыва команда действовала энергичнее», — сказал Почеттино в интервью BT Sport.