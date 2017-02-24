Эриксен: арбитр в матче с «Гентом» был не на нашей стороне

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен прокомментировал ничейный результат в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Гентом» (2:2), который оставил «шпор» за бортом турнира. На 39-й минуте главный арбитр встречи Мануэл Жорже Соуза удалил с поля Деле Алли, и «шпоры» большую часть встречи играли в меньшинстве.
«Мы разочарованы результатом в матче с «Гентом» и вылетом из турнира. Соперник имел один момент в первом тайме и забил. Мы же вели в счёте, но не удержали его. «Тоттенхэм» не был достаточно хорош в завершающей стадии атак, и не хватало последнего паса.
В целом мы сделали всё, что могли. Арбитр, увы, был не на нашей стороне, но даже вдесятером мы сохраняли шанс на успех. Мы можем винить рефери, но у нас было достаточно моментов, чтобы выиграть», — цитирует Эриксена Goal.