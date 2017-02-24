Реконструкция стадиона «Лужники» выполнена на 95%

Готовность большой спортивной арены «Лужники» можно оценить на 95%. Об этом сообщил начальник отдела строительного контроля КП «БСА Лужники» Мурат Ахмадиев.
«Строительные работы на стадионе полностью завершены. Ведётся установка кресел, монтаж энергосистем и отделка внутренних помещений. Также смонтировано 59,8 тыс. кресел на трибунах для болельщиков. Скоро приступим к установке кресел в VIP-зонах и пресс-ложах. Полностью кресла будут готовы к концу марта.
Фактически сегодня на этом поле уже можно играть в футбол, трава проросла на глубину 15-17 сантиметров», — цитирует Ахмадиева портал стройкомплекса Москвы.