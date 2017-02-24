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Инициаторами отставки Раньери были игроки «Лестера»

24 февраля 2017, пятница. 12:32. Футбол
Появились новые подробности отставки Клаудио Раньери с поста главного тренера «Лестер Сити». По информации Sky Sports, инициаторами увольнения итальянца выступили игроки.

Футболисты высказали своё недовольство руководству после поражения от «Севильи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Лисы» уступили на выезде со счётом 1:2.

В ходе заседания владельцам также сообщили, что отношения между Раньери и другими членами тренерского штаба испортились, включая помощника Крэйга Шекспира, которого сватают на место итальянца.

Клаудио Раньери возглавил клуб в июле 2015 года и привёл «Лестер» к победе в Премьер-лиге по итогам сезона-2015/16.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Лестер Сити Клаудио Раньери
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24 февраля 2017, пятница
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