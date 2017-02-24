Бартомеу: работаем над продлением контракта Месси, об Энрике не говорим

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу отметил, что руководство клуба продолжает работать над продлением контракта нападающего Лионеля Месси. Кроме того, Бартомеу не захотел высказаться относительно возможной пролонгации соглашения главного тренера команды Луиса Энрике.
«Мы работаем над продлением контракта Месси, о Луисе Энрике не говорим», — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.
Ранее испанские СМИ распространили слова представителя руководства каталонского клуба о том, что продление контракта Месси, заканчивающегося летом 2018 года, – достаточно сложная задача. Что же касается Луиса Энрике, то срок его соглашения истекает по окончании текущего сезона, и до апреля он не намерен обсуждать вопрос его продления.