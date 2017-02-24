Инфантино: расширение участников ЧМ принято не из-за увеличения прибыли ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино написал открытое письмо, в котором, в частности, объяснил причины, по которым организация выступила с инициативой расширить количество участников чемпионата мира с 32 до 48 начиная с 2026 года.
Совет ФИФА в январе утвердил увеличение числа команд, в финальной стадии турниров будет 16 групп по три команды.
«Некоторые обвиняют нас, что расширение чемпионата мира принесёт больше прибыли ФИФА. Но это решение было принято для развития футбола и его эволюции. Есть большое количество стран, у которых есть талантливые футболисты, поэтому число участников чемпионата мира выглядит справедливым», — цитирует Инфантино официальный сайт ФИФА.