Аллегри: ворота «Ювентуса» в матче с «Эмполи» будет защищать Нето

Голкипер «Ювентуса» Нето начнёт матч 26-го тура итальянской Серии А с «Эмполи» в стартовом составе. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер туринцев Массимлиано Аллегри.
«Место в воротах займёт Нето. Будет готов сыграть Бонуччи. Нужно оценить состояние Игуаина, а вот Хедира, вероятно, завтра отдохнёт.
Нам предстоит сыграть против хорошо организованной команды, но «Ювентус» должен взять три очка. Подводные камни есть везде, важно выходить на поле полностью сконцентрированным», — цитирует Аллегри пресс-служба клуба.
Матч «Ювентус» — «Эмполи» состоится 25 февраля. Начало – в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.