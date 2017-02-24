Кержаков: после завершения карьеры хотел бы работать в «Зените», есть много идей

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, чем намерен заняться после завершения карьеры игрока. Контракт 34-летнего футболиста истекает летом 2017 года.
«Мыслей об уходе из «Зенита» нет, мне бы хотелось закончить в этом клубе карьеру, а затем остаться работать в его структуре. У меня есть много идей и задумок, что можно было бы изменить или улучшить.
В какой-то момент мне было интересно поработать на спортивном телевидении. Но после стольких лет с футболом мне бы хотелось остаться его частью. Несмотря на это, я всегда с удовольствием прихожу на телевидение и общаюсь в студии с журналистами и экспертами.
Работа в РФС? Мы с Виталием Мутко обсуждали такую возможность, были даже интересные мне вакансии, но потом всё как-то само собой затихло», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.