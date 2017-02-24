Кириченко: «Ростов» в матче с «МЮ» будет сражаться, показывать характер

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы. Ростовчане попали на «Манчестер Юнайтед».
«Наверное, «Манчестер Юнайтед» — самый сильный соперник, который мог нам достаться. Здорово, что за один футбольный сезон наши болельщики увидят столько суперклубов.
Недостатка информации про «Манчестер Юнайтед» точно не будет. Будем готовиться, сражаться, показывать характер. Приложим все силы, чтобы добиться положительного результата», — цитирует Кириченко пресс-служба клуба.
Первый матч пройдёт 9 марта в Ростове-на-Дону. Ответный — 16 марта в Манчестере.