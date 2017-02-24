А. Кержаков признался, что пока не был на стадионе «Крестовский»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков признался, что пока ещё не посещал стадион «Крестовский», на котором будет играть свои домашние матчи петербургская команда.
«К сожалению, пока не был на «Крестовском». Меня часто спрашивают о новом стадионе, но я могу рассуждать лишь как футболист «Зенита» и петербуржец. Так вот, я счастлив, что у единственной команды в моём городе есть такой крутой стадион. «Зенит» наконец обретёт свой дом. Надеюсь, заполняемость нашей новой арены значительно увеличится по сравнению с «Петровским», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.