Калачёв: «Ростов» не просто так попал на «МЮ». Видимо, нас ждёт что-то особенное

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв прокомментировал результат жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы. По её итогам ростовчанам достался в соперники «Манчестер Юнайтед».
«Соперник — лучше не придумаешь. Первые эмоции — радостные. Думаю, любой игрок „Ростова“ подсознательно желал именно такого сильного соперника, как „Манчестер Юнайтед“. У нас с ребятами из команды есть свой чат в WhatsApp, где мы уже делились впечатлениями от результатов жеребьёвки. Эмоции разные, но больше радостных. Раз мы вышли на „МЮ“ — значит это не просто так. Видимо, нас ждёт что-то особенное.
«Ростов» — не такая уж большая команда, потому такие игры для города — особенные. Шансы пройти «Манчестер» есть, постараемся сделать всё возможное.
Будем ли пытаться повторить победу над «Баварией»? Само собой будем настраиваться на проход в следующую стадию, готовиться как следует. Предстоит показать лучшие игры против «Манчестера», — сказал Калачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.