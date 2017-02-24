Налдо: «Краснодар» по составу ничем не слабее «Сельты»

Защитник «Краснодара» Налдо прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой «быкам» в соперники досталась испанская «Сельта».
«Сельта» – хорошая команда, о её классе красноречиво говорит тот факт, что в предыдущем раунде она выбила из Лиги Европы донецкий «Шахтёр». Она играет в атакующий футбол, в её составе быстрые игроки и сильный нападающий Гвидетти. Нам предстоят очень сложные матчи, и мы должны подойти к ним в лучшей форме, чтобы иметь шансы на успех.
У меня уже есть опыт игры против «Сельты» за «Хетафе», и это всегда было непросто. У «Сельты» – хороший стадион, классные болельщики. Из тех, кто остался в составе команды с тех пор, помимо шведа Гвидетти отмечу датского полузащитника Васса и аргентинского защитника Кабраля.
Но в нашем клубе также собраны исполнители высокого уровня, и я считаю, что «Краснодар» по составу ничем не слабее «Сельты». У нас есть шансы пройти испанцев, но для этого надо продемонстрировать на поле всё лучшее, на что мы способны, и выложиться на все 100 процентов, а, может, и чуточку больше. Предыдущие игры с турецким «Фенербахче» тоже были непростыми, впрочем, на этих стадиях лёгких соперников и не бывает. В общем, мы получили ещё один прекрасный шанс показать, что собой представляем на европейском уровне. Уверен, игры будут очень интересными», — цитирует Налдо пресс-служба «горожан».