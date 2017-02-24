Нобоа: «МЮ» — очень хороший соперник для «Ростова», просто супер!

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа поделился мнением о будущем сопернике команды по 1/8 финала Лиги Европы. По итогам жеребьёвки российскому клубу в следующей стадии турнира достался «Манчестере Юнайтед».
«Манчестер» — очень хороший соперник, просто супер! Ростовские болельщики будут очень рады увидеть такую команду и таких игроков в своём городе. Мы должны готовиться и настраиваться, как делаем это всегда. Играть через не могу и не думать о сопернике. Игра будет отличная.
Мне было без разницы, кто нам попадётся, ведь главное – что «Ростов» в 1/8 финала Лиги Европы. Наша команда никогда в истории не была так высоко, потому надо наслаждаться. Это будет историческое событие. Хотим ли мы повторить победу над «Баварией»? Почему нет», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Первый матч «Ростов» проведёт с «МЮ» 9 марта на своём поле, а ответный — 16 марта в Англии.