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Прудников: не делаю трагедии из того, что не смог закрепиться в «Локомотиве»

24 февраля 2017, пятница. 18:01. Футбол
Нападающий «Анжи» Александр Прудников, который сегодня, 24 февраля, подписал контракт с махачкалинцами, рассказал о несостоявшемся переходе в «Локомотив», а также поведал о целях, которые ставит перед собой.

«Мне трудно сказать, почему не сложилось. Это жизнь. Не получилось сегодня, получится завтра. Я считаю, что как минимум был конкурентоспособен, а дальше больше вопрос симпатии или антипатии. Может, имеются и другие аспекты, но мне о них не известно. И от того, что не сложилось закрепиться в «Локомотиве», я трагедии не делаю. Наоборот, движемся дальше.

Наличие конкуренции — это всегда лучше, нежели её отсутствие. Лучше выходить на поле максимально отмобилизованным, чем расслабленным. Как говорится, предупрежден — значит вооружен. Поэтому так, наверное, легче и лучше.

тавлю для себя самые высокие цели. А там как сложится. Можно озвучить свои намерения и быть смешным, а можно промолчать и исполнить задуманное. Главное, чтобы эти голы приносили команде победы и результат. Конечно, хотелось бы, чтобы их было как можно больше, но даже если он будет один и решающий, то это будет уже неплохо», — цитирует Прудникова пресс-служба клуба.
Источник: Официальный сайт ФК "Анжи" Сообщить об ошибке
Теги
Анжи ФК Локомотив Александр Прудников
Новости. Футбол
24 февраля 2017, пятница
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