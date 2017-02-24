Аллегри: счастлив в «Ювентусе», и мой контракт рассчитан ещё на полтора года

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал слухи о том, что он может возглавить одну из английских команд.
«Знаю, что вокруг ходит много слухов, но я должен сосредоточиться на происходящем здесь и сейчас. В дальнейшем будет время для раздумий, но должен сказать, что я счастлив в „Ювентусе“. Мой контракт с „Ювентусом“ рассчитан ещё на полтора года, и у нас с клубом налажены прекрасные отношения», — приводит слова Аллегри ESPN FC.
Ранее итальянские СМИ распространили информацию, что руководство «Ювентуса» уже ведёт поиски нового тренера, который может сменить Аллегри по окончании сезона-2016/17.