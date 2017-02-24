Жулиано и Погба вошли в команду недели Лиги Европы

Полузащитник «Зенита» Жулиано попал в команду недели Лиги Европы по версии УЕФА.
Для бразильского полузащитника это слабое утешение, поскольку его команда выбыла из розыгрыша турнира. В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (3:1) он стал автором двух голов и результативной передачи, однако все его усилия оказались тщетны: на 90-й минуте сине-бело-голубые допустили ошибку, которая привела к пропущенному голу. Именно этот мяч вывел в следующую стадию еврокубка бельгийцев, которые выиграли первую встречу со счётом 2:0.
Команда недели Лиги Европы: Серхио Альварес («Сельта»), Ник Виргевер («Аякс»), Альберто Ботия («Олимпиакос»), Густаво Кабраль («Сельта»), Жулиано («Зенит»), Алехандро Посуэло («Генк»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Яннис Янниотас (АПОЭЛ), Ларс Штиндль («Боруссия» М), Венсан Абубакар («Бешикташ»), Набиль Фекир («Лион»).