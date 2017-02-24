Балахнин: Моуринью правильно делает, что опасается «Ростов»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о будущем сопернике российской команды по 1/8 финала Лиги Европы. По итогам жеребьёвки «Ростову» в следующей стадии турнира достался «Манчестер Юнайтед».
«Мы должны верить, что «Ростов» способен, благодаря командной игре и функциональной подготовке, показывать высочайший результат. Ничего нового ждать не приходится, но за счёт сильных качеств – эффективной игры в обороне прежде всего – ростовчане доставят «Манчестеру» проблемы.
Не стал бы сравнивать «Баварию» и «Манчестер». Немцы на тот момент задачу по выходу из группы уже решили. Но это не умаляет заслуг «Ростова», ведь такой соперник силён в любом состоянии. Хотя и «Манчестеру» внутреннее первенство может быть важнее Лиги Европы.
Думаю, Моуринью, говоря о жеребьёвке, справедливо отдаёт «Ростову» должное. Для него ростовчане – неприятный оппонент. Португалец понимает силу соперника, ведь для этого необязательно смотреть все игры. Моуринью однозначно правильно опасается «Ростов», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.