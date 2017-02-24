Шекспир: постараюсь вернуть игрокам «Лестера» уверенность в своих силах

Исполняющий обязанности главного тренера «Лестер Сити» Крэйг Шекспир отметил, что постарается настроить команду на завоевание трёх очков в ближайшем домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем». Встреча состоится 27 февраля.
«Моя задача — подготовить игроков к матчу с „Ливерпулем“. Нам нужно сделать всё возможное, чтобы вернуться на победный путь. Каким образом это делать, я скажу игрокам утром. Мы должны настроиться на завоевание трёх очков в ближайшей игре. Постараюсь как можно скорее вернуть игрокам уверенность в своих силах», — приводит слова Шекспира пресс-служба «лис».