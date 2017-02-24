Селихов: Джикия — надежда сборной России на ЧМ-2018

Вратарь «Спартака» Александр Селихов в интервью «Чемпионату» поделился мнением о характере и потенциале партнёра по команде — Георгия Джикии. Оба футболиста после первой половины сезона перешли из «Амкара» в стан красно-белых.
«В бытовом плане Жора – спокойный, воспитанный парень. Любит пошутить. Со связкой Прудников – Салугин ему в этом отношении сложно конкурировать. Те постоянно над всеми прикалывались. Но и Джикия мог вставить словечко.
Зато как футболист Георгий здорово прогрессирует. В моём представлении, он входит в число надежд России на ЧМ-2018. По крайней мере в обороне», — сказал Селихов.
Полностью интервью с Селиховым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.