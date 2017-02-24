Клопп: если «Ливерпуль» останется в Мелвуде ещё на 25 лет, это будет нехорошо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переезд клуба на новую базу. Мерсисайдская команда намерена сменить Мелвуд на Киркби, где базируется клубная академия. Ранее сообщалось, что на новую базу «Ливерпуль» потратит £ 50 млн.
«Мы не можем оставаться там, где располагаемся сейчас, и при этом конкурировать с другими командами. Порой нужно устанавливать новые стандарты. Очень здорово, что у нас есть возможность сделать большой шаг в будущее. Если останемся в Мелвуде ещё на 25 лет, это будет нехорошо для «Ливерпуля», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
Нынешняя база «Ливерпуля» в Мелвуде была построена в 1959 году.