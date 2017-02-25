Могилевец перешёл из «Зенита» в «Ростов»

«Ростов» и «Зенит» достигли соглашения о переходе полузащитника Павла Могилевца в донскую команду. 24-летний футболист подписал трёхлетний контракт с жёлто-синими и присоединится к «Ростову» в ближайшее время, сообщается на официальном сайте клуба.
Могилевец выступал за «Ростов» в прошлом сезоне. Он провёл за ростовчан 26 матчей в РФПЛ, забил один гол и стал обладателем серебряных медалей. В первой половине этого сезона хавбек выступал за «Зенит», но выходил на поле лишь в одном матче чемпионата.