Тульский «Арсенал» объявил об аренде Муссы Думбия

Полузащитник «Ростова» Мусса Думбия продолжит карьеру в тульском «Арсенале» на правах аренды, сообщает пресс-служба «канониров».
22-летний футболист сборной Мали начинал играть в «Реале Бамако». За два сезона в составе этого клуба он провёл более 20 матчей, в которых забил 5 мячей и стал вице-чемпионом Мали.
В 2014 году Мусса подписал четырёхлетний контракт с ФК «Ростов», в составе которого в прошлом сезоне выиграл серебряные медали чемпионата России. За два года в составе ростовчан малиец сыграл более 30 встреч.
Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона-2016/17.