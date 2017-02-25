Хаби Алонсо не поможет «Баварии» в матче с «Гамбургом», Рибери попал в заявку

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо не сможет принять участие в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Гамбургом» из-за травмы приводящей мышцы, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.
«Он тренировался, но не мог выкладываться на максимум. Мы не хотим рисковать, к тому же у нас много игроков, которые могут его заменить», — сказал наставник мюнхенцев Карло Анчелотти.
Матч также пропустит защитник Жером Боатенг, а вот полузащитник Франк Рибери попал в заявку.
Встреча «Бавария» — «Гамбург» состоится в субботу, 25 февраля, на «Альянц-Арене» в Мюнхене, начало — в 17:30 мск.