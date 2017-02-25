Гисдоль: у «Гамбурга» есть необходимое мужество для хорошей игры с «Баварией»

Главный тренер «Гамбурга» Маркус Гисдоль поделился ожиданиями от матча 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Баварией». Отметим, что на следующей неделе «Гамбургу» предстоит матч 1/4 финала национального Кубка против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.
«Если стоит вопрос о том, поберечь ли силы или бороться на пределе, у меня всегда один ответ: бороться на пределе! У нас есть необходимое мужество показать хорошую игру в Мюнхене», — приводит слова Гисдоля официальный сайт «Баварии».
Встреча «Бавария» — «Гамбург» состоится в субботу, 25 февраля, на «Альянц-Арене» в Мюнхене, начало — в 17:30 мск.