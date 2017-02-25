Тухель: «Боруссия» не добьётся своих целей без Обамейянга в оптимальной форме

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель признал, что без нападающего Пьер-Эмерика Обамейянга не представляет успехов команды. В услугах габонского футболиста в данный момент заинтересован не один европейский гранд.
«Даже самый незначительный спад в игре Обамейянга беспокоит меня. «Боруссия» не добьётся своих целей без Обамейянга в оптимальной форме. Когда он в надлежащем состоянии, у каждого есть чувство, что «Боруссия» способна забить в любой момент и победить любого соперника», — приводит слова Тухеля Bild.
По итогам 21 тура чемпионата Германии Обамейянг принял участие в 19 матчах, став автором 17 голов и 1 результативной передачи.