Сакки думает, что «Баварии» может помешать добиться успехов отсутствие мотивации

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки поделился мнением о перспективах мюнхенской «Баварии» в нынешнем сезоне. Сакки считает, что психологический фактор может сыграть определяющую роль в результатах команды.
«Футболисты «Баварии» уже не самые молодые. Некоторые из них уже выиграли очень много. Ключом к успеху «Баварии» является мотивация команды. Если с этим всё будет в порядке, то мюнхенцы будут способны выиграть и Лигу чемпионов», — приводит слова Сакки Bild.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Карло Анчелотти победили на своём поле лондонский «Арсенал» со счётом 5:1. Ответная игра состоится 7 марта.