Бразилия в июне перед товарищеским матчем с Аргентиной сыграет с Австралией

Сборная Бразилии в июне 2017 года сыграет товарищеский матч не только с командой Аргентины, но и с Австралией, которая будет вести подготовку к Кубку конфедераций — 2017 в России, сообщает AP.
Обе встречи пройдут на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд» (MCG), который расположен в Олимпийском парке Мельбурна (Австралия). Матч Бразилия – Австралия запланирован на 13 июня, а Бразилия – Аргентина – на 17 июня.
Бразилия после 12 туров занимает первое место в турнирной таблице квалификационного турнира ЧМ-2018 в Южной Америке, опережая на восемь очков Аргентину, располагающуюся на пятой строчке.