«Челси» – «Суонси»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00

25 февраля в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч 26-го тура АПЛ между «Челси» и «Суонси». Встреча начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Суонси».
Ранее команды встречались друг с другом 32 раза. 14 матчей завершились победой «Челси», 11 раз команды сыграли вничью, и семь раз сильнее оказывались футболисты «Суонси». Последняя встреча между клубами состоялась в 2016 году и завершилась вничью со счётом 2:2.
После 25 туров АПЛ «Челси» (60 очков) занимает первое место в турнирной таблице, а «Суонси» (24) располагается на 15-й строчке.