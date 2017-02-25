Тигиев: хочу доказать, что «Спартак» не зря меня выбрал

Защитник Георгий Тигиев, перешедший из «Анжи» в «Спартак» на правах аренды до конца нынешнего сезона, сегодня ночью прибыл в расположение красно-белых, проводящих сбор в Марбелье. В видеоинтервью пресс-службе «Спартака» Тигиев прокомментировал свой переход в московский клуб.
«Я очень рад быть здесь. Буду тренироваться, доказывать, что не зря меня выбрали. Хочу принести как можно больше пользы, чтобы в концовке «Спартак» финишировал первым.
Насчёт других предложений не знаю. Но когда агент сказал, что есть вариант со «Спартаком», я сразу согласился. С Александром Селиховым общался, он сказал, что ребята все хорошие, коллектив хороший.
Со «Спартаком» всегда тяжело игры давались, они хорошо владеют мячом. Всегда нам приходилось играть вторым номером.
Моя позиция — крайний защитник. Нравится игра Марсело из «Реала». Хотелось бы быть похожим на него, буду работать», — поведал Тигиев.