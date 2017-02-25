«Ювентус» – «Эмполи»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

В субботу, 25 февраля, в Турине на стадионе «Ювентус» состоится матч 26-го тура итальянской серии А между «Ювентусом» и «Эмполи». Встреча начнётся в 22:45 мск и будет показана в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Эмполи».
Ранее команды встречались друг с другом 21 раз. 16 матчей завершились победой «Ювентуса», трижды команды сыграли вничью, и два раза сильнее оказывались футболисты «Эмполи». Последняя встреча между клубами состоялась в октябре 2016 года и завершилась гостевой победой «Ювентуса» со счётом 3:0.
В таблице итальянского чемпионата «Ювентус» (63 очка) располагается на первой строчке, а «Эмполи» (22 очка) занимает 17-е место.