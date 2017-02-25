Зидан: перед матчем с «Вильярреалом» Бэйл готов на 100 %

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии гостевого матча 24-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» сообщил, что полузащитник Гарет Бэйл подошёл к этой встрече полностью готовым физически.
«Перед матчем с «Вильярреалом» Бэйл провёл несколько тренировок с командой и физически полностью восстановился от повреждения. Он готов на 100 %, — приводит слова Зидана официальный сайт «Реала».
Неделю назад валлийский футболист вышел на замену в матче 23-го тура Примеры с «Эспаньолом» (2:0) и забил в первой же игре после трёхмесячного отсутствия из-за травмы.