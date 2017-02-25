Глава FFF: Дешам может вызвать Бензема в сборную Франции, когда захочет

Глава федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэт заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема доступен для вызова в сборную страны, решение на этот счёт принимает главный тренер трёхцветных Дидье Дешам.
29-летний форвард бы отстранён от выступления за сборную и пропустил Евро-2016 из-за причастности к делу о шантаже полузащитника «Лиона» Матьё Вальбуэна.
«Он доступен для вызова, он не отстранён. Если Дешам хочет вызвать Бензема, он может сделать это, когда захочет. У него полный контроль.
Если он продолжит играть хорошо, однажды он вернётся. Я с огромным уважением отношусь к нему со спортивной точки зрения. Он лучший французский бомбардир в европейском футболе, игрок стартового состава «Реала», что само по себе непросто. Класс игрока не подлежит обсуждению», – цитирует главу FFF интернет-издание Goal.