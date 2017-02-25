«Алавес» одержал волевую победу над «Валенсией»

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Алавес» принимал на своём поле «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Мендисорроса» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Гости открыли счёт на 70-й минуте встречи после точного удара Карлоса Солера, однако «Алавесу» удалось переломить ход игры. Голы Ибая Гомеса и Александара Катая принесли победу команде из Витории. На 88-й минуте «Валенсия» осталась вдесятером после того, как вторую жёлтую карточку получил Фабиан Орельяна.
«Алавес» (33 очка) делит девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании с «Сельтой», у которой два матча в запасе. «Валенсия» (26) располагается на 14-й строчке.