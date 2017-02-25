Ханданович: останусь в «Интере», даже если не попадём в Лигу чемпионов

Голкипер «Интера» Самир Ханданович сообщил, что никогда не жалел о переходе в клуб и не собирается его покидать даже в случае невыхода в Лигу чемпионов.
«Жалел ли когда-нибудь о переходе в «Интер»? Никогда! Звонок из этого клуба является мечтой любого футболиста. Выступая за «Удинезе», я наблюдал, как эта изумительная команда выигрывала скудетто и Лигу чемпионов. «Интер» и по сей день является одним из пяти-шести наиболее престижных в мире клубов. Чувствую, что мы находимся в начале чего-то важного. Останусь в «Интере», даже если он не попадёт в Лигу чемпионов», — цитирует Хандановича La Gazzetta dello Sport.
Ханданович выступает за «Интер» с 2012 года. В нынешнем сезоне он провёл за команду 25 матчей, в которых пропустил 24 гола и совершил 76 сейвов. После 25 туров чемпионата Италии «Интер» делит четвёртое место в турнирной таблице с «Аталантой».