Ари: с помощью поддержки фанатов «Локомотив» должен подняться в таблице РФПЛ

Нападающий Ари, перешедший из «Краснодара» в «Локомотив» на правах аренды до конца сезона, поделился ожиданиями от выступлений в составе «железнодорожников».
«Всё произошло очень быстро, буквально в течение одного дня. Я знал, что «Локомотив» проявлял ко мне интерес. Со мной связывались представители клуба, мы были в контакте друг с другом.
Я счастлив, что в итоге всё так получилось и я перешёл в «Локомотив». Хочу поблагодарить совет директоров и президента клуба за решение взять меня в команду. Меня очень тепло и по-дружески здесь встретили. Я очень счастлив.
Везде, где я играл, болельщики поддерживали меня и мою команду. Мне всегда с ними везло. Болельщики должны быть с командой, поддерживать игроков и приходить на все матчи, вне зависимости от результата.
Теперь я играю за «Локомотив» и очень надеюсь на поддержку болельщиков. С помощью их поддержки мы должны подняться в турнирной таблице. На поле всегда важна общая поддержка фанатов, все наши сектора мы воспринимаем как единое целое», — передаёт слова Ари корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
После 17 туров «Локомотив» занимает 10-е место в РФПЛ.