Симеоне: «Барселона» остаётся лучшей командой мира

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне выразил мнение, что «Барселона» остаётся лучшей командой мира, несмотря на последние неудачи.
«С „Барселоной“ очень трудно бороться, в последние 10 лет этот клуб очень хорош. Они выиграли столько титулов с Луисом Энрике… А плохие матчи бывают у всех. Думаю, 0:4 в матче с „ПСЖ“ в Лиге чемпионов — это просто неудача в одной игре. Помню, как в Кубке Испании мы провели три блестящих тайма за два матча с „Барселоной“, но всё равно вылетели. Потому что они были лучше.
Они остаются лучшей командой в мире, и мы ожидаем, что „Барса“ в матче с нами покажет свой лучший футбол», — цитирует Симеоне Goal.