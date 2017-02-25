«Урал»: приносим искренние извинения болельщикам за перенос игры с «Краснодаром»

«Урал» выступил с заявлением по поводу переноса матча 1/4 финала Кубка России с «Краснодаром». Встреча должна была состояться в Екатеринбурге 28 февраля, однако в связи с неготовностью поля стадиона хозяев игра пройдёт в Краснодаре.
«Мы сожалеем из-за сложившихся обстоятельств. Подготовка футбольного поля «СКБ-Банк Арены» ко второй части сезона проходила в штатном режиме и стартовала, как и было запланировано, в конце января – за месяц до первого официального матча. Агрономами стадиона были предприняты все необходимые мероприятия для подготовки арены к матчу, который должен был пройти здесь 28 февраля.
Однако в планы вмешалась погода – на протяжении длительного промежутка времени в Екатеринбурге стояли морозы, температура воздуха опускалась ниже 30 градусов. Данные обстоятельства и стали решающими. Несмотря на все возможные и невозможные усилия по спасению поля, подготовка к необходимой дате газона приемлемого качества оказалась невыполнимой задачей.
Совместно с футбольным клубом «Краснодар» было принято компромиссное решение: провести матч Кубка России на поле соперника, в комфортных для игры в футбол условиях и на газоне хорошего качества, проведение матча на котором не сопряжено с риском получения травм.
Мы приносим искренние извинения болельщикам за доставленные неудобства. Первостепенной задачей клуба на данном этапе является подготовка поля «СКБ-Банк Арены» к матчу 18-го тура РФПЛ против «Амкара». Будут приложены все усилия, чтобы большой футбол после зимнего перерыва как можно скорее вернулся в Екатеринбург», — сообщается на официальном сайте «Урала».