Монтелла: надеюсь остаться в «Милане», после того как Берлускони продаст клуб

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла сообщил, что надеется сохранить должность, после того как клуб будет продан китайским акционерам. По информации СМИ, сделка будет завершена в ближайшее время.
«Подписание контракта с „Миланом“ — один из самых счастливых моментов в карьере, я мечтал об этом с детства. Буду очень рад, если смогу остаться. Если нет, то все равно всегда буду благодарен нынешнему владельцу Сильвио Берлускони и вице-президенту Адриано Галлиани. Точно не буду ни о чём жалеть», — цитирует Монтеллу Goal.