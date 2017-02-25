Вейналдум: «Лестер» посыпался после ухода Канте в «Челси»

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум связал регресс «Лестер Сити» в этом сезоне с уходом полузащитника Н'Голо Канте в «Челси».
«Конечно, результаты „Лестера“ заметно упали. Сейчас они играют не так здорово, как год назад. Но я думаю, что они по-прежнему остаются хорошей командой, ведь почти все игроки остались. Единственная потеря — уход Канте. Он был ключевым игроком, и после его ухода „Лестер“ посыпался. Канте бетонировал центр поля и склеивал команду воедино. Любому клубу было бы тяжело пережить потерю такого футболиста», — цитирует Вейналдума Sky Sports.
«Лестер» после 25 туров АПЛ располагается на 17-й строчке в турнирной таблице, опережая на одно очко «Халл Сити», который находится в зоне вылета.