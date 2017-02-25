Зидан: Бензема очень долго ждал поддержки от Федерации футбола Франции

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан порадовался возможному возвращению форварда мадридцев Карима Бензема в сборную Франции. Накануне глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэт заявил, что Бензема доступен для вызова в сборную страны.
«Карим очень долго ждал таких слов, публичной поддержки. Это положительный для него знак. Для меня Бензема остаётся одним из лучших игроков во Франции, и я говорю это не потому, что он играет за мою команду. Он может принести сборной Франции много пользы», — цитирует Зидана Goal.