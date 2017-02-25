Эмери: надеюсь, завтра «ПСЖ» одержит ещё одну громкую победу

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 27-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (26 февраля).
«Это мое второе французское „класико“, я понимаю значимость этой игры. Вчера болельщики пришли на тренировку, чтобы подбодрить нас. Это здорово. Думаю, наши игроки уже привыкли играть перед огромным числом зрителей. Это хорошо для всего французского футбола.
Под руководством Руди Гарсии „Марсель“ сильно изменился, они стали играть в более атакующий футбол. Надеюсь, завтра „ПСЖ“ одержит ещё одну громкую победу», — цитирует Эмери Goal.