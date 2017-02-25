«Анжи» проиграл казахстанскому «Иртышу» в контрольном матче. Встреча завершилась со счетом 2:3. У махачкалинцев отличились Сергей Каретник и Филипп Будковский.
«Анжи» (стартовый состав): Шафинский, Мусалов, Белый, Гасанов, Щербак, Каретник, Гулиев, Георгиевский, Батов, Хадарцев, Будковский.
В минувшем розыгрыше чемпионата Казахстана «Иртыш» занял третье место, набрав 41 очко в 22 матчах.
Контрольный матч
«Анжи» (Россия) — «Иртыш» (Казахстан) — 2:3 (1:1).
Голы у «Анжи»: Каретник, 14 (1:0); Будковский, 51 (2:1).