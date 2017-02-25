К. Комбаров: готовность тульского «Арсенала» к сезону оценю на 90-95%

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров подвёл итоги тренировочного сбора команды в Турции и оценил готовность к возобновлению сезона РФПЛ.
«Тренировочные сборы прошли хорошо. Мы постепенно набирали форму, сейчас готовность к сезону оценю на 90-95%. Теперь будем готовиться непосредственно к игре с «Оренбургом».
В начале сбора я немного приболел, лежал с высокой температурой, но сейчас восстановился, полностью отыграл последнюю игру и чувствую себя хорошо. Ничего нового в тактике «Арсенала» для меня нет, поэтому отлично чувствую себя на своей позиции», — передаёт слова Комбарова корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.
В последнем матче сбора «Арсенал» встречался с тбилисским «Динамо» и одержал победу со счётом 2:1.
«Арсенал» после 17 туров, набрав 12 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице РФПЛ. Первый матч после зимней паузы «оружейники» проведут 4 марта в гостях с «Оренбургом».