Владелец «Интера» обсудил с президентом «Реала» возможность трансфера Хамеса

Вчера, 24 февраля, владелец «Интера» Чжан Цзиньдун встретился в Мадриде с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Стороны обсудили возможность перехода полузащитника Хамеса Родригеса в миланский клуб, информирует Football Italia.
Помимо «Интера», на колумбийского футболиста летом будут претендовать французский «ПСЖ» и английский «Манчестер Юнайтед».
Хамес в этом сезоне не является игроком стартового состава «Реала». 25-летний футболист принял участие в 11 матчах чемпионата Испании и забил один гол при трёх голевых передачах.