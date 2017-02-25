Куман: «Эвертон» надеется втиснуться в борьбу топ-6 клубов АПЛ

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поделился впечатлениями от домашнего матча 26-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (2:0).
«Мы взяли ещё три очка, снова сыграли на ноль. Я очень доволен первым таймом, но не могу сказать того же о второй половине встречи. Я думаю, что мы сбросили темп во втором тайме и много играли назад, почти не обостряя.
У команд из топ-6 есть очковый запас, они оторвались от нас, но мы по-прежнему надеемся втиснуться в их борьбу. Впереди ещё 12 туров, можно потерять много очков», — сказал Куман в эфире BBC Sport.
«Ириски» отстают от идущего шестым «Манчестер Юнайтед» на 4 очка, сыграв на матч больше.