Конте установил рекорд АПЛ, одержав 20 побед в 26 своих первых матчах в лиге

«Челси» одержал победу над «Суонси Сити» в матче 26-го тура АПЛ. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и закончилась со счётом 3:1.
Лондонская команда одержала под руководством главного тренера Антонио Конте 20 побед в 26 его первых матчах в лиге. Это является рекордом АПЛ – ни один тренер раньше не одерживал больше побед в 26 первых играх, информирует Squawka.
Лидирующий в АПЛ «Челси» набрал сегодня 63 очка и оторвался на 11 очков от ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» (52), который сыграл на матч меньше.