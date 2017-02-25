Президент «Урала» объяснил, почему матч с «Краснодаром» не перенесли в Тюмень

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал перенос матча 1/4 финала Кубка России с «Краснодаром» и объяснил, почему игра не пройдёт на резервном поле в Тюмени. Встреча должна была состояться в Екатеринбурге 28 февраля, однако в связи с неготовностью поля стадиона хозяев игра пройдёт в Краснодаре.
«Наверное, кто-то думал, что к концу зимы в Екатеринбурге чудесным образом вырастет трава. Но она вот почему-то не поднялась. Я не специалист по оценке готовности полей, но считаю, что сейчас наш газон выглядит не намного хуже, чем тогда, когда доводилось в прежние годы принимать соперников в самом начале марта.
Если бы матч перенесли в Тюмень на резервное поле, мы всё равно играли бы не дома — в холоде, только в чужом. Плюс несли бы дополнительные расходы. Поэтому посовещались и пришли к мнению: раз в Екатеринбурге сыграть всё равно не судьба, экономически правильней будет отправиться в Краснодар, куда нас пригласили соперники.
Компенсация? Какую-то компенсацию в возникшей ситуации, согласитесь, мы должны были получить», — цитирует Иванова «Советский спорт».