Беленов: зачем говорить о «Зените», если сейчас я игрок «Уфы»?

Вратарь Александр Беленов, который на этой неделе перешёл из «Анжи» в «Уфу», отказался комментировать слухи об интересе со стороны «Зенита».
«Всё, что ни делается, – всё к лучшему. Значит, такая у меня дорога. А вообще не хотелось бы поднимать тему трансферных слухов. Меня куда только не отправляли, даже этой зимой, когда тренировался в «Уфе». И про «Урал» слышал, и про «Рубин»… Что говорить о «Зените», если сейчас я игрок «Уфы»?
Сейчас все мысли только о том, как максимально успешно провести остаток сезона в «Уфе». А дальше с руководством сядем и поговорим о будущем. Но если куда-то зовут – надо всегда рассматривать предложение. А «Зенит» это или клуб из ПФЛ – не так важно. Нужно подумать, сделать выводы и принять решение. Наотрез ни от кого отказываться заранее не буду», — сказал Беленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию интервью с Беленовым читайте на „Чемпионате“ в ближайшее время.