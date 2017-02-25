Моуринью: Ибрагимович сможет играть до 40 лет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высоко оценил уровень игры 35-летнего форварда манкунианцев Златана Ибрагимовича.
«Думаю, что сейчас он даже стал лучше, если сравнивать с выступлениями Златана в «Интере». Он стал умнее, собраннее, он стал лучше понимать игру. Златан не только прекрасно завершает атаки, но и крайне полезен при их построении. Он настоящий лидер и умеет правильно общаться с молодыми игроками. Думаю, он сможет играть до 40 лет, и дело тут не только в „физике“, но и в психологии.
Однажды Златан примет решение уйти, и мир футбола должен будет это принять. То, что он делает, феноменально. Но наступит день, когда он проснётся и решит: всё, хватит», — цитирует Моуринью Sky Sports.